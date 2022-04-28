İstanbullular dikkat: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! Son dakika: 28 Nisan İSKİ su kesintisi olan ilçeler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 28 Nisan 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Nisan 2022 İSKİ su kesintisi

28 NİSAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İşte 28 Nisan 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi duyuruları...

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.04.2022 09:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 28.04.2022 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.