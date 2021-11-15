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İstanbullular dikkat: İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi! Son dakika: 15 Kasım İSKİ su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 15 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 15 Kasım 2021

İstanbullular dikkat: İstanbul'da 6 İlçede su kesintisi! Son dakika: 15 Kasım İSKİ su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 15 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 15 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

15 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Ekinoba Mah[Batıköy Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Bağlar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurna Mah,Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.11.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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