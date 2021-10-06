İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi
6 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Adalar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kınalı Ada,Burgaz Adası
|Arıza Sebebi
|:
|400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Maltepe-Adalar Denizaltı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|05.10.2021 16:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Pendik
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sülüntepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 08:59
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çatalca
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oklalı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 08:08
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Esenkent Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 09:13
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İstiklal Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 09:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şile
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çayırbaşı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|06.10.2021 09:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI - 6 EKİM
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