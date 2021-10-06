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İstanbullular dikkat: İstanbul'da 7 İlçede su kesintisi! Son dakika: İSKİ su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Ekim Çarşamba günü İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacağını paylaştı. İstanbullular, gün içinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintisi duyuruları 6 Ekim 2021

İstanbullular dikkat: İstanbul'da 7 İlçede su kesintisi! Son dakika: İSKİ su kesintisi olan ilçeler ne?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Ekim 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi

6 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Adalar
Etkilenen Mahalleler : Kınalı Ada,Burgaz Adası
Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Maltepe-Adalar Denizaltı 400 Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 05.10.2021 16:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sülüntepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,Cebeci Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Oklalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 08:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çayırbaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.10.2021 09:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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