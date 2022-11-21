İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintileri olan semtler! İSKİ açıkladı: 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. İSKİ duyurusu ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği, hangi ilçeler ve mahallelerde olacağı açıklandı. İşte 21 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu...

21 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : SULTANGAZİ Etkilenen Mahalleler : CEBECİ MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2022-11-21 09:19:08.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : PENDİK Etkilenen Mahalleler : ÇINARDERE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-21 10:29:28.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SANCAKTEPE Etkilenen Mahalleler : ABDURRAHMANGAZİ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-21 10:14:29.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SULTANBEYLİ Etkilenen Mahalleler : MECİDİYE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-11-21 09:47:51.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.