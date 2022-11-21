İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. İSKİ duyurusu ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği, hangi ilçeler ve mahallelerde olacağı açıklandı. İşte 21 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu...
21 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANGAZİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|CEBECİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-21 09:19:08.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|PENDİK
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ÇINARDERE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-21 10:29:28.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SANCAKTEPE
|Etkilenen Mahalleler
|:
|ABDURRAHMANGAZİ MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-21 10:14:29.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|SULTANBEYLİ
|Etkilenen Mahalleler
|:
|MECİDİYE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-21 09:47:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|ÜSKÜDAR
|Etkilenen Mahalleler
|:
|BURHANİYE MAH
|Açıklama
|:
|İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
|Başlama Tarihi
|:
|2022-11-21 10:08:51.0
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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