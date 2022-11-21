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Haberler Gündem İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintileri olan semtler! İSKİ açıkladı: 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintileri olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu. İşte 21 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul'da su kesintisinin sona ereceği saat ve semtler...

İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintileri olan semtler! İSKİ açıkladı: 21 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler belli oldu. İSKİ duyurusu ile İstanbul'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği, hangi ilçeler ve mahallelerde olacağı açıklandı. İşte 21 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyurusu...

21 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANGAZİ
Etkilenen Mahalleler : CEBECİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-21 09:19:08.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : ÇINARDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-21 10:29:28.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SANCAKTEPE
Etkilenen Mahalleler : ABDURRAHMANGAZİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-21 10:14:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SULTANBEYLİ
Etkilenen Mahalleler : MECİDİYE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-21 09:47:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : BURHANİYE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-21 10:08:51.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.11.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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