İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda suların ne zaman ve saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI