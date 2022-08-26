İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda suların ne zaman ve saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...
26 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Bahçeşehir 2Kısım Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 10:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 09:33
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Dumlupınar Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 10:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kazım Karabekir Paşa Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 09:46
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Garipçe Mah,Rumelifeneri Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 11:44
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Çekmeköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ekşioğlu Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 08:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ünalan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|26.08.2022 10:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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