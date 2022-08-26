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Haberler Gündem İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintisi olacak semtler hangileri? 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olacak semtler belli oldu! İSKİ arıza duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler İSKİ arıza duyuruları ile açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da su kesintisi yaşanacak semtler ve mahaller belli oldu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği paylaşıldı. İşte 26 Ağustos Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintisi olacak semtler hangileri? 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak yerler belli oldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda suların ne zaman ve saat kaçta geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi olacak semtler nereler? İSKİ su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 26 Ağustos 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

26 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Piyalepaşa Mah,Kaptanpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2022 09:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Paşa Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.08.2022 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Garipçe Mah,Rumelifeneri Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 26.08.2022 11:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 26.08.2022 08:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 26.08.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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