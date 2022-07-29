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Haberler Gündem İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 29 Temmuz İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler: 29 Temmuz İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek?

İSKİ su kesintisi duyuruları İstanbulların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyuruldu. İSKİ arıza duyurusuyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği belli oldu. İşte 29 Temmuz İSKİ su kesintisi duyuruları...

İstanbullular dikkat! İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? 29 Temmuz İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasındaki ilçelerde yaşanacak su kesintileri merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım nedeniyle meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Bostancı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2022 10:51
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 29.07.2022 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Şeyhli Mah,Kurtköy Mah,Ramazanoğlu Mah
Arıza Sebebi : İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 29.07.2022 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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