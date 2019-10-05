Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Caner Ak, Emrah Ünal, Selahattin Altay
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 63 Diouf),Patrick Etoga, Ali Aytemur, Oğuzhan Berber, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 73 Allahyar Sayyadmanesh),Eslem Öztürk, Cajic (Dk. 78 Muhammed Demirci),Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydın, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Cem Ekinci (Dk. 72 Rıdvan Şimşek),Uğur Utlu, Sertaç Çam (Dk. 46 Mendy),Kone (Dk. 83 İshak Çakmak)
Goller: Dk. 53 Samet Akaydın (Keçiörengücü),Dk. 90+2 Diouf (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Onur Ergün, Dk. 52 Muhsin Yıldırım, Dk. 70 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+3 Muhammed Demirci (İstanbulspor),Dk. 57 Samet Akaydın, Dk. 59 Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
MAÇTAN DAKİKALAR
39. dakikada Sertaç’ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Ali Dere, İbrahim ile paslaşmasının ardından sol taraftan ceza sahası içine girdi. Ali'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü ve savunma uzaklaştırdı.
53. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu arka direkte alan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’den döndü. Pozisyonun devamında yine topu alan Samet’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada savunma arkasına sarkan Kone’nin ceza sahasına sol taraftan girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
62. dakikada Muhammed Enes’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Metin son anda sağ alt köşeden meşin yuvarlağı çıkardı.
90+2. dakikada Eslem'in sağ taraftan açtığı ortada arkada direkte İbrahim'in içeriye çevirdiği topu Diouf kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
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