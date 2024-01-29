İstanbulspor: 1 - Samsunspor: 1 |MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi İstanbulspor'un golünü 54. dakikada Emir Kaan Gültekin attı. Samsunspor'a beraberliği getiren golü ise 72. dakikada Emre Kılınç kaydetti.
Bu sonucun ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. İstanbulspor 11, Samsunspor ise 26 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9´uncu dakikada savunmadan topla çıkan Okan Erdoğan pasını ceza sahası yayına yakın noktadaki Emir Kaan Gültekin´e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.
30´uncu dakikada Vorobjovas´ın pasıyla sol kanatta buluşan Loshaj içeriye ortaladı. Ceza sahasındaki Emir Kaan Gültekin´in vuruşunda top yandan auta çıktı.
37´nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Holse ceza sahası dışında soluna çekip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.
50´nci dakikada Tait´in pasıyla penaltı noktasında buluşan Ercan Kara, topukla Holse´ye aktardı. Holse´nin ceza sahası içinden şutunu kaleci Alp Arda kornere çeldi.
54´üncü dakikada İstanbulspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yaşar pasını ceza sahası dışındaki Simon Deli´ye verdi. Deli´nin arka direğe yaptığı ortada Sambissa topu kale önüne indirdi. Pozisyonu takip eden Emir Kaan Gültekin yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
72´nci dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Orta sahada topla buluşan Bola´nın ceza sahasına gönderdiği topu Ercan Kara indirdi. Ercan Kara´nın indirdiği topla buluşan Satka´nın yakın mesafeden şutu savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Emre Kılınç´ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
İstanbulspor: Alp Arda- Sambissa (Dk. 82 Vefa Temel), Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (Dk. 87 Coly), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 87 İzzet Topatar), Muammer Sarıkaya, Rroca (Dk. 83 Traore), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Kubilay Köylü, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Jackson
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Samsunspor: Okan Kocuk- Haluk Mustafa Tan (Dk. 62 Zeki Yavru), Satka, Alim Öztürk, Bola (Dk. 87 Drongelen), Taylan Antalyalı (Dk. 62 Mouandilmadji), Bennasser, Holse, Tait (Dk. 87 Osman Çelik), Emre Kılınç, Ercan Kara
Yedekler: Szumski, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Soner Gönül, Berhan Deniz
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Dk. 54 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - Dk. 72 Emre Kılınç (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin, Vorobjovas, Deli, Osman Zeki Korkmaz (Teknik Direktör) (İstanbulspor) - Alim Öztürk (Samsunspor)