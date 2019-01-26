Spor Toto 1'inci Lig'in 19'uncu haftasında İstanbulspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi 6. dakikada Bauque ile öne geçse de konuk ekip 12. dakikada Chabbi ve 53. dakikada Bjanarson ile üstünlüğü yakaladı: 1-2. Pes etmeyen Sarı-Siyahlılar, 90+3'te sahneye çıkan Halil İbrahim Sönmez ile 1 puanı kurtardı: 2-2.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 6 maça çıkan İstanbulspor, bu süreçteki 5. beraberliğini alırken Gazişehir'in kazanamama serisi ise ikiye yükseldi.

İSTANBULSPOR: 2 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP: 2



STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay



İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah Balikuv (Dk. 61 Cajic), Bauque, Eslem Öztürk (Dk. 61 Halil İbrahim Sönmez), Onur Ergün, Murat Duruer, Perovic (Dk. 73 Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz



GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Kubilay Aktaş, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan (Dk. 91 Rıdvan Şimşek), Bjarnason, Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 84 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Chabbi



GOLLER: Dk. 6 Bauque, Dk. 90+3 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor) - Dk. 12 Chabbi, Dk. 53 Bjarnason (Gazişehir Gaziantep)



SARI KARTLAR: Abdullah Balikuv, Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor) - Bjarnason, Oğuz Ceylan, Gökhan Alsan, Uğur Arslan Kuru, Mücahit Albayrak, Günay Güvenç (Gazişehir Gaziantep)