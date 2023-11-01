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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor İstanbulspor, 3. Lig ekibi Kepezspor'a elendi - Futbol Haberleri

        İstanbulspor, 3. Lig ekibi Kepezspor'a elendi

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede Süper Lig takımlarından İstanbulspor'u uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden TFF 3. Lig ekiplerinden Kepezspor 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 01.11.2023 - 16:04
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        İstanbulspor, Kepezspor'a elendi
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        38. dakikada İstanbulspor 1-0 öne geçti. Kepezspor'un çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topla buluşan Mamadou'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Traore, topu ağlara gönderdi: 1-0

        45. dakikada Kepezspor penaltı kazandı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yılmaz Basravi'nin Coly ile mücadelesinde yerden seken topa Coly'nin elle müdahalesi gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

        45+1 dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yılmaz Basravi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

        Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanırken, müsabakanın normal süresi de aynı skorla tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

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        100. dakikada Kepezspor öne geçti. Paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Hasan'ın penaltı noktasına doğru gönderdiği pasta savunma arkasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan Can Dursun topu ağlara gönderdi: 2-1

        116. dakikada Kepezspor durumu 3-1'e getirdi. Savunmadan atılan uzun topu sol kanatta kontrol eden Ozan Can Dursun ceza sahasına kadar ilerleyerek kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye doğru yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1

        118. dakikada İstanbulspor farkı 1'e indirdi. Kısa paslarla kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Kepezspor'da kaleci Mehmet'in uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Mamadou meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

        Karşılaşmanın uzatma bölümünde rakibine 3-2 üstünlük kuran Kepezspor bir üst tura yükseldi.

        Öte yandan müsabakayı Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Levent Sürme tribünden takip etti.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Emre Kargın, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli

        İstanbulspor: Alp Arda, Vefa Temel (Dk. 90 Loshaj), Bartu Kırtaş, Mehmet Yeşil, Coly, Vorobjovas (Dk. 90 Okan Erdoğan), Imbula (Dk. 65 Muammer Sarıkaya), Emir Kaan Gültekin (Dk. 65 Rroca), Sambissa (Dk. 65 Ndao), Mamadou, Traore (Dk. 106 Kubilay Köylü)

        Kepezspor: Mehmet Mert İslah, Muhammed Ali Kol (Dk. 81 Abdurrahman Üresin), Alper Demir, Fikret Sevilgen, Mehmet Can Kocabaş (Dk. 96 Serkan Özen), Ali Berke Timurcioğlu, Serhat Velioğlu (Dk. 59 Mustafa Acar), Alperen Emir Dikmen (Dk. 67 Faruk Öcal), Mehmet Durgut (Dk. 67 Ahmet Teker), Yılmaz Basravi (Dk. 81 Hasan Gündoğdu), Ozan Can Dursun

        Goller: Dk. 38 Traore, Dk. 118 Mamadou (İstanbulspor), Dk. 45+1 Yılmaz Basravi (Penaltıdan), Dk. 100 ve 116 Ozan Can Dursun (Kepezspor)

        Kırmızı Kart: Dk. 83 Bartu Kırtaş (İstanbulspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 86 Ozan Can Dursun (Kepezspor), Dk. 92 Traore, Dk. 110 Coly (İstanbulspor)

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