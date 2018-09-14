İstanbulspor - Adanaspor rakamlar

İstanbulspor ve Adanaspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi İstanbulspor 5 puanla 10. sırada, Adanaspor 2 puanla 16. sırada bulunuyor. İstanbulspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Adanaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İstanbulspor kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Adanaspor sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

İstanbulspor önceki hafta Sanica Boru Elazığspor mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Adanaspor ise Eskişehirspor karşılaşmasında 0-3 yenildi.

İstanbulspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 8 gol yedi.

Adanaspor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Adanaspor 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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