İstanbulspor - Balıkesirspor maçı öncesi rakamlar

İstanbulspor ve Balıkesirspor, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi İstanbulspor 10 puanla 15. sırada, Balıkesirspor 10 puanla 14. sırada bulunuyor. İstanbulspor son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Balıkesirspor son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 609 kodlu maçı oynayanlar; İstanbulspor galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Balıkesirspor galibiyet oranı 2.45. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

İstanbulspor son haftadaki Çaykur Rizespor müsabasında 3-0 yenildi.

Balıkesirspor ise Eskişehirspor maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan İstanbulspor, 9 gol attı ve 13 gol yedi.

Balıkesirspor ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Balıkesirspor, 6 gol atarken 6 gol yedi.

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