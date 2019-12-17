İstanbulspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda rakibine 5 ve üzeri farkla mağlup olmazsa adını bir üst tura yazdıracak.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın, bu karşılaşmada ligde az forma şansı bulan isimlerle, genç oyunculara görev vermesi bekleniyor.
İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 20.45'te oynanacak maç, A Spor'dan naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.
FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Garry Rodrigues ve Ozan Tufan'la sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses, İstanbulspor karşısında forma giyemeyecek.
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