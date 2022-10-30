Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemiyor. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu rakibi olan Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanan İstanbulspor (34M), son üç randevuyu gol atamadan kaybetti.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ın kendi isteğiyle ayrıldığı İstanbulspor, 45 yaşındaki Fatih Tekke ile el sıkıştı. Üçüncü kez İstanbulspor'un başına geçen Tekke, 5 yıllık sözleşme imzalarken ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkıyor.

İstanbulspor'a Süper Lig'de konuk olduğu son iki maçı gol yemeden kazanan Fenerbahçe (1-0 & 3-0), daha önceki iki ziyaretini gol atamadan kaybetmişti (0-1 & 0-2). Sarı-lacivertliler, bu deplasmanda Mayıs 1964'ten bu yana üst üste üç gole kapama yapamadı (2G 1B).

Bu sezon evinde oynadığı dört Süper Lig maçını kazanamayan İstanbulspor (1B 3M), lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk beş iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçme tehlikesiyle karşı karşıya.

Ligdeki son iki deplasman maçında gol yemeyen Fenerbahçe (1G 1B), daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Ocak 2015 arasında yaşadı (3 maç). Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Fenerbahçe'den (3) daha fazla gole kapama yapan tek takım Galatasaray (4).