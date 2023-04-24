Fatih Tekke: Bu oyuncular takdiri hak ediyor

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"KADIKÖY'DE 3 GOL ATMAK ÇOK BÜYÜK BAŞARI"

"Bu ambiyansta, bu pozisyonda, Kadıköy'de, bu taraftarın önünde, koşulları çok farklı olan iki takım... Bir şampiyonluğa oynuyor, biz düşmeden kurtulmaya mücadele ediyoruz. Maç öncesinde de söylemiştim kolay olmayacak, puan ve puanlar çok çok zor olacak. Beni mutlu eden şey; İnanılmaz derecede bir mücadele! Çok iyi savunduk. Beklediğimiz gibi oldu. Fenerbahçe'nin en az net pozisyona girdiği maçlardan birisi bu. Oyuncularımın birçoğu bu tür ambiyanslara alışık değil. Kadıköy'de 3 gol atmak, geriden gelip bunu başarmak çok büyük başarı, çok çok önemli. İstanbulspor olarak son 10 haftada, öncesi de var; bu oyuncular takdiri hak ediyor. Biz bu lige yakışıyoruz. Neticesinde 1 puan aldık, abartmaya gerek yok. Çok zor 1 puan. Moralimizi tazeledi. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Bizim için her maç final. Kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Çocuklar hemen hemen ne dersek yapmaya çalışıyoruz. Korku ve ümit arasındayız ama ümidimiz fazla. 1 puan aldık. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Abartmaya gerek yok."