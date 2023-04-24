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Fatih Tekke: Bu oyuncular takdiri hak ediyor

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından oyuncularının performansını övdü.

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Bu oyuncular takdiri hak ediyor
HABERTURK.COM

İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 3-3 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının mücadelesini öven genç teknik adam, çok zor bir atmosferden 1 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"KADIKÖY'DE 3 GOL ATMAK ÇOK BÜYÜK BAŞARI"

"Bu ambiyansta, bu pozisyonda, Kadıköy'de, bu taraftarın önünde, koşulları çok farklı olan iki takım... Bir şampiyonluğa oynuyor, biz düşmeden kurtulmaya mücadele ediyoruz. Maç öncesinde de söylemiştim kolay olmayacak, puan ve puanlar çok çok zor olacak. Beni mutlu eden şey; İnanılmaz derecede bir mücadele! Çok iyi savunduk. Beklediğimiz gibi oldu. Fenerbahçe'nin en az net pozisyona girdiği maçlardan birisi bu. Oyuncularımın birçoğu bu tür ambiyanslara alışık değil. Kadıköy'de 3 gol atmak, geriden gelip bunu başarmak çok büyük başarı, çok çok önemli. İstanbulspor olarak son 10 haftada, öncesi de var; bu oyuncular takdiri hak ediyor. Biz bu lige yakışıyoruz. Neticesinde 1 puan aldık, abartmaya gerek yok. Çok zor 1 puan. Moralimizi tazeledi. Haftaya çok önemli bir maçımız var. Bizim için her maç final. Kendi oyun planımızı uygulamaya çalışacağız. Çocuklar hemen hemen ne dersek yapmaya çalışıyoruz. Korku ve ümit arasındayız ama ümidimiz fazla. 1 puan aldık. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Abartmaya gerek yok."

"RİSK ALINCA KARŞILIĞINI BULDUK"

"2. bölgede beklediğimiz bir şekil var, en azından Fenerbahçe'ye karşı. Risk alacağım zaman, ön alan baskısı yapacaktık. Onu da yaptık. İlk başlangıçta oyuncular yanlış anladı. Ses içeriye gitmedi. Risk alınca karşılığını bulduk. Eze'nin penaltısı bizi maça döndürdü. Hata yaptığınızda Fenerbahçe'nin kaliteli ayakları maalesef ıskalamıyor. İstanbulspor olarak ilk defa iki opsiyonlu oynadık. Diğer maçlarda taçlar dahil çok çalışıyoruz. Her anı bölerek parçalayarak çalışıyoruz. Beni de şaşırtan takımın bu kadar iyi savunma yapması, çalışması. Neticesinde 1 puan aldık, Fenerbahçe'ye 3 gol attık. Bu konuşulabilir ama bu takım içinde farklı sorunlar da barındıran bir takım. 30-35 kişiyiz, evet 35 kişiden fazlayız. Bunların çoğu 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Eksiklerimiz var mı var, haftaya çok önemli maç. Umarım haftaya yine aynı performans gösteririz. İstanbulspor bu sene lige renk kattı. Beklentinin çok üzerinde gittik ama daha iyisi de var. Benim oynatmak istediğim oyunun dışında oynuyoruz ama çok çok başarılı olduk. Şu an böyle devam ediyoruz."

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