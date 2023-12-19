İstanbulspor-Trabzonspor maçı CANLI YAYIN İstanbulspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son sıradaki İstanbulspor ile ilk 3'ü hedefleyen Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İstanbulspor haftaya 8 puanla 20. ve son sırada girerken, 4. basamakta yer alan Trabzonspor'un ise 26 puanı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Okan, Mehmet, Simon, Ali Yaşar, Muammer, Florian, Jackson, Ndao, Ethemi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Onuachu.

Ligde çıktığı 15 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 yenilgiyle 8 puan toplayan İstanbulspor, puan cetvelinde son sırada yer alıyor. Sarı-siyahlı ekip, 15 maçta 11 gol kaydederken, kalesinde ise 27 gol gördü.

Bordo-mavililer ise haftaya 26 puanla 4. sırada girdi. Oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik 5 de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 27 gol atıp 19 gol yedi.

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TRABZONSPOR 9-6 ÜSTÜN​​​​​​ İstanbulspor ile Trabzonspor'un bugüne kadar Süper Lig'de oynadığı 22 maçta, bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. İstanbulspor rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor ise 9 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. İstanbulspor'un kaydettiği 22 gole karşılık Trabzonspor 33 gol attı.

İstanbulspor, 29 Nisan 2000'de 5-1 kazanarak rakibi karşısındaki en farklı galibiyete imza atmıştı. Trabzonspor ise 28 Mayıs 2005'te 5-0'la İstanbulspor karşısındaki en farklı galibiyetini almıştı.

AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR Trabzonspor’da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica’nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3’ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2, Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.