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        İstanbul'un Fethi kaçıncı yılı? İstanbul'un Fethi ne zaman gerçekleşti, anlamı ve önemi nedir?

        Osmanlı ordusu 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethetti. Geçmişten günümüze çeşitli etkinliklerle İstanbul'un Fethi kutlanıyor. Yüzyıllardır şehir, ticaret, siyaset, tarih ve kültürün dünyada önemli merkezlerinden biri olma özelliğini koruyan İstanbul'un Fethi ne zaman gerçekleşti, kaçıncı yılı? İşte, İstanbul'un Fethi anlamı ve önemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 17:26 Güncelleme: 29.05.2024 - 00:09
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        İstanbul’un Fethi’nin bu sene 571. Yıl dönümü kutlanacak. Fethiyle bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı İstanbul, tarihi boyunca bir çok medeniyetin ele geçirmeyi arzuladığı öykünülen şehir olma özelliğiyle biliniyor. Peki İstanbul’un Fethi kaçıncı yılı? İstanbul’un Fethi ne zaman gerçekleşti, anlamı ve önemi nedir?

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        İSTANBUL KAÇ GÜNDE FETHEDİLDİ?

        Fetih, tarih sayfalarında 6 Nisan – 29 Mayıs 1453 tarihlerini kapsayan 53 günlük yoğun bir kuşatma süreci anlatılmaktadır. Hücumun son günü olarak bilinen tarih yıldönümü olarak kabul edilir.

        Bu tarih Hicri takvim ile 857 yılına denk gelmektedir.

        İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ

        II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru, Osmanlı Türkçesi) unvanları ile anıldı.

        Fatih, HZ. Muhammed'in İstanbul ile ilgili hadisine nâil olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde "kahraman" kabul edilmektedir.

        II. Mehmed, bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed, Avrupa'da tanınan adıyla: Grand Turco (Büyük Türk) veya Turcarum Imperator (Türk İmparatoru) 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelip 3 Mayıs 1481'de ölmüştür. Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

        II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.

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        Aralarında; ünlü askerlerin, siyasilerin, yazarların da olduğu birçok yabancı, İstanbul'a methiyeler dizdi.

        • Dünya; tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. (Napolyon Bonapart)
        • Diğer bütün kentler ölümlüdür ama sanıyorum İstanbul, insanlar var oldukça yaşayacaktır. (Petrus Gyllius)
        • Yeryüzünde İstanbul kadar uygun bir yere kurulmuş bir şehir yoktur. (Pedro)
        • Yeni bir ülke bulamazsın, başka bir deniz bulamazsın… İstanbul, arkandan gelecektir. (Konstantinos Kavafis)
        • Dünyanın başkenti olarak tercih edilebilecek tek yer İstanbul’dur. (Baron De Tott)
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        • İnsanın muhayyilesi ancak İstanbul kadar güzel bir şehir hayâl edebilir. (Sir Henry Layard)
        • İstanbul, biricik ve kıyas kabul etmeyen bir şehirdir. Manzarasının güzelliği asla çizilemez. (Alphonse De Lamartine)
        • İstanbul, Asya ile Avrupa’nın uyumlu estetiğini, insanın dili tutulacak derecede âhenkle aksettiriyor. (Fontmagne)
        • Daha muhteşem bir manzara yeryüzünde mevcut değildir. Haşmetli kubbeleri, birbirinden güzel sayfiyeleri ile İstanbul, dünya şehirlerinin kraliçesidir. (Lady Dorina Neave)
        • İstanbul, insana hayat, yaşama sevinci, neşe ve güzellik duygusu veren emsalsiz bir şehirdir. (Mrs. Max Müller)
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