İstanbul'un Fethi kutlama programı 2024: Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?
İstanbul'un Fethi kutlamaları 29 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşiyor. Fethin 571. yıl dönümü coşkusu İstanbul'da yapılacak olan Sena Şener ve Haluk Levent konseriyle gerçekleşecek. Konsere katılım göstermek isteyen vatandaşlar Haluk Levent ve Seda Şener konseri ne zaman, nerede ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'un Fethi kutlama programı 2024
İstanbul’un Fethi kutlama programı merak ediliyor. İstanbul’un Fethi kapsamında pek çok alanda etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerden birisi de Istanbul’da yapılacak olan Sena Şener ve Haluk Levent konseri. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması geldi. Peki Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?
İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMA PROGRAMI 2024
İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması şu şekilde:
Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak. Konserin ardından eşsiz bir 29 Mayıs Gösterisi İstanbulluları bekliyor olacak. Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek.
Ayrıca, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
HALUK LEVENT VE SEDA ŞENER KONSERİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?
Kapı Açılış: 18.30
19:30-Sena Şener Konseri
20:50- Mehteran Gösterisi
21:25-29 Mayıs Gösterisi
21:40-Haluk Levent Konseri