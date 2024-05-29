Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin İstanbul’un Fethi kutlama programı 2024: Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?

        İstanbul'un Fethi kutlama programı 2024: Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?

        İstanbul'un Fethi kutlamaları 29 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşiyor. Fethin 571. yıl dönümü coşkusu İstanbul'da yapılacak olan Sena Şener ve Haluk Levent konseriyle gerçekleşecek. Konsere katılım göstermek isteyen vatandaşlar Haluk Levent ve Seda Şener konseri ne zaman, nerede ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul'un Fethi kutlama programı 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’un Fethi kutlama programı merak ediliyor. İstanbul’un Fethi kapsamında pek çok alanda etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerden birisi de Istanbul’da yapılacak olan Sena Şener ve Haluk Levent konseri. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması geldi. Peki Haluk Levent ve Seda Şener konseri nerede ve saat kaçta?

        2

        İSTANBUL’UN FETHİ KUTLAMA PROGRAMI 2024

        İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program açıklaması şu şekilde:

        Maltepe Etkinlik Alanında gerçekleşecek kutlamalar, Sena Şener konseri ile başlayacak. Konserin ardından eşsiz bir 29 Mayıs Gösterisi İstanbulluları bekliyor olacak. Kutlamalar Haluk Levent konseri ile devam edecek.

        Ayrıca, İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

        3

        HALUK LEVENT VE SEDA ŞENER KONSERİ NEREDE VE SAAT KAÇTA?

        Kapı Açılış: 18.30

        19:30-Sena Şener Konseri

        20:50- Mehteran Gösterisi

        21:25-29 Mayıs Gösterisi

        21:40-Haluk Levent Konseri

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        Mersin'de 11 kişinin öldüğü kazanın bilirkişi ön raporu: Otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu"
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        ABD'li siyasetçiden İsrail'e: Bitirin onları!
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        Cimbom'a '10 numara' gol kralı!
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        İstanbul'da her 6 haneden 1'i emekli
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        En zengin ünlü kadınlar
        En zengin ünlü kadınlar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Kangal köpeği üretimi yüzde 50 düştü
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        3 çocuk babasına sokakta kurşun yağmuru!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Zeliha'nın ölümünde serbest kalan sürücü tam kusurlu çıktı!
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat