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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

Futbol camiası 2022 yılını geride bırakırken, bazı ünlü futbolcular ise kariyerlerini noktalayarak sevenlerini üzdü. İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler...

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  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    CARLOS TÉVEZ

    SON KULÜP: BOCA JUNİORS
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    BLAİSE MATUİDİ

    SON KULÜP: INTER MİAMİ
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    GARY CAHİLL

    SON KULÜP: BOURNEMOUTH
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    MEHMET TOPAL

    SON KULÜP: BEŞİKTAŞ
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    MARKO MARİN

    SON KULÜP: FERENCVAROS
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    FRED

    SON KULÜP: FLUMİNENSE
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    NACHO MONREAL

    SON KULÜP: REAL SOCİEDAD
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    GONZALO CASTRO

    SON KULÜP: ARMİNİA BİELEFELD
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    VALON BEHRAMİ

    SON KULÜP: BRESCİA
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    ALEKSANDAR KOLAROV

    SON KULÜP: INTER
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    BRUNO ALVES

    SON KULÜP: APOLLON SMYRNİS
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    GORAN PANDEV

    SON KULÜP: PARMA
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    JAVİ GARCİA

    SON KULÜP: BOAVİSTA PORTO
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    NURİ ŞAHİN

    SON KULÜP: ANTALYASPOR
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    BORJA VALERO

    SON KULÜP: CS LEBOWSKİ
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    SEYDOU DOUMBİA

    SON KULÜP: HAMRUN SPARTANS
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    DİEGO

    SON KULÜP: FLAMENGO
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    JACK WİLSHERE

    SON KULÜP: AARHUS GF
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    ARDA TURAN

    SON KULÜP: GALATASARAY
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    FRANCK RİBÉRY

    SON KULÜP: SALERNİTANA
  • İşte 2022 yılında futbola veda eden isimler

    GERARD PİQUÉ

    SON KULÜP: FC BARCELONA

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