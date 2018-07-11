Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

SIR GİBİ SAKLANAN İSİM: MİRALLAS!
Fenerbahçe'nin transferde sağ gösterip sol vurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Belçika'nın HNL Gazetesi'nin haberine göre sarı lacivertli ekip, Everton'un sağ kanat oyuncusu Kevin Mirallas için çok ciddi girişimlerde bulunuyor.
Haberde, geçen sezonun ikinci yarısında Olympiakos'ta kiralık oynayan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Cocu'nun devreye girmesinin yeterli olacağı belirtildi. Her iki kanatta görev yapabilen Mirallas'ın önemli özelliklerinden biri de sürekli dikine oynamayı düşünmesi. (Fotomaç)
FENERBAHÇE'DE FORVET OPERASYONU
Sarı Lacivertliler'de taraftar da teknik patron Cocu da dört gözle yeni gelecek forveti bekliyor. Elinden sakatlanan Soldado’nun İstanbul’da kalmasıyla birlikte İsviçre’ye forvetsiz giden Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapmak için dört koldan saldırıyor.
Comolli, her gün görüşme üzerine görüşme yapıyor. Atletico Madrid’in golcüleri Kevin Gameiro ve Luciano Vietto ile Sporting’den bonservisini almaya çalışan Bas Dost için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tottenham’dan Janssen’in yeniden kiralanması için de İngiliz ekibiyle pazarlıklar devam ediyor.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonki maliyeti 5 milyon Euro’yu geçen Hollandalı’yı bu kez daha uygun bir bedelle kiralamaya çalışıyor. Hedefi en az 1 forveti, 8 gün sürecek olan İsviçre kampına yetiştirmekti. Comolli, Cocu’nun bu isteğini yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyor. (Fanatik)
SOL BEKE RADU
Lazio, bu transfer döneminde sol beki Stefan Radu'yu elinde tutamayabilir. Nedeni ise Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcucuya yaptığı teklif. İtalyan Mediaset'e göre; Rumen sol bek, Fenerbahçe'den akıl çelen bir teklif aldı.
Haberde 2020 yılında biten kontratını bir sene daha uzatmak için Lazio ile pazarlıklarını devam ettiren Radu'ya, Fenerbahçe'nin çok daha güçlü bir teklif götürdüğü yazıldı. Oyuncunun kararsız kaldığı vurgulandı.
İtalyan ekibinden yıllık 1.4 milyon euro alan Radu'ya Kanarya'nın senelik 2 milyon euro'ya yakın bir rakam önerdiği ifade edildi.
BAS DOST'TA KAFALAR KARIŞTI
Kanarya'nın forvet transferinde birinci adayı konumundaki Bas Dost'tan çelişkili haberler geliyor. Portekiz basını, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sporting'le bonservis pazarlığına oturan Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye yakın olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberler ise olumsuz.
Bas Dost'un menajeri Günther Neuhaus'un Sevilla ile görüşmeler yapmak için İspanya'ya gidip, La Liga ekibinin sportif direktörü Caparros ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. (Fotomaç)
İKİ GENÇ BİRDEN
Kadrosunu gençleştirmek için bir süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bu doğrultuda iki genç yıldız adayını kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, zaman zaman adı gündeme gelen 18 yaşındaki kaleci Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için Altınordu ile anlaşma sağladı. F.Bahçe'nin iki genç için 4 milyon euro bonservis ödeyeceği, Berke'nin yıllık 700 bin TL, Barış'ın ise 1 milyon TL alacağı bildirildi. Ayrıca Altınordu'nun Barış Alıcı'nın bir sonraki satışından pay alacağı kaydedildi.
CAMPBELL'DA LAZİO ÖNDE
İtalyan basını, geçen sezonu Arsenal'in Kosta Rika'lı yıldızı Joel Campbell'a Lazio ile birlikte Fenerbahçe'nin de talip olduğunu ileri sürmüştü. Çizme'de dün çıkan haberlerde ise; Lazio'nun 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdığı, sarı-lacivertli takıma oranla transferi bitirmeye daha yakın olduğu bildirildi. Campbell, geçen sezonu La Liga ekiplerinden Real Betis'te kiralık geçirmişti.
AYEW'DE EZELİ REKABET
Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu Andre Ayew için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gana basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'ın teklif götürdüğü 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe ve G.Saray da devreye girdi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 23 milyon euro bedelle West Ham'dan Swansea'nin yolunu tutan Ayew, takımın küme düşmesiyle birlikte ayrılık kararı almıştı. Swansea, Ayew'in bonservisiyle ya da kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. (Fotomaç)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.