Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de adı sır gibi saklanan transferin Kevin Mirallas olduğu ortaya çıktı. Belçika'nın HNL Gazetesi'nin haberine göre sarı lacivertli ekip, Everton'un sağ kanat oyuncusu Kevin Mirallas için çok ciddi girişimlerde bulunuyor. Öte yandan İsviçre kampına golcüsüz giden Fenerbahçe’de bu bölgedeki sorunu çözmek için dört koldan saldırıya geçti. Gameiro, Vietto, Bas Dost gibi isimlerden en az birine en kısa sürede imza attırılması bekleniyor!