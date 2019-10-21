Moda tasarımcısı Gülnur Güneş, cumartesi akşamı bir otelde düzenlenen törenle hayatını iş insanı Yiğit Doğan Çelik ile birleştirdi.

Ebru Gündeş’in sahne aldığı gecede, megastar Tarkan da konuklar arasındaydı.

Düğüne ünlü isimler akın ederken, Aleyna Tilki de davete katıldı.

İddiaya göre; Düğünde sürpriz bir aşk da ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'nin, ünlü modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş ile birlikte olduğu öne sürüldü. Genç popçu, Kadir Güneş ile dans etti.

İşte o görüntüler...

Tilki geceye makyöz Rıfat Yüzüak ile gelmişti. Genç popçu, 35 bin TL'lik elbisesiyle dikkatleri çekmişti.

Aleyna Tilki'nin adı uzun süre aranjör Emrah Karaduman ile anılmıştı.