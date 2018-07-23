İşte Ankara'daki sonik patlamanın perde arkası!

Ankara'da yürekleri ağza getiren, paniğe yol açan patlama sesinin ses duvarını aşan bir F-16 uçağının yol açtığı sonik patlama olduğu kesinleşti.

Peki meskun mahallerden duyulacak ve hafızalarda hala taze olan 15 Temmuz hain darbe girişimini çağrıştıracak şekilde neden ses duvarını aştı bu F-16? Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, bu sorunun yanıtlarını aradı.

Olayın perde arkası şöyle:

1- 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara’da darbecilerin karargah olarak kullandığı Akıncı Üssü kapatıldı. Buradaki uçaklar Merzifon Hava Üssü’nde konuşlandırıldı. Yani Ankara’da muharip savaş uçağı bulunmuyor.

2- TUSAŞ TAI tesislerinde modernizasyon projesi kapsamında, modernize edilen F-16 savaş uçakları bulunuyor. Bu F-16 modernizasyon projesi kapsamında talimatlı/kontrollü görev uçuşu yapıyordu.

3- Ankara'da paniğe neden olan sonik patlamaya yol açan F-16, Cumhurbaşkanlığı’nın müsaadesiyle TUSAŞ’tan kalkan modernizasyon kapsamındaki bir jetti.

4- Uçak, Eskişehir’in doğusunda 30 bin feet’te, kendisine verilen görevin gereği olarak, kontrollü şekilde ses duvarını (mach) aştı. Uçağın ses duvarını aşmasıyla oluşan kontrollü sonik patlama Ankara’nın birçok bölgesinden duyuldu.

5- Normal koşullarda meskun mahallerde paniğe/korkuya yol açacak şekilde savaş uçakları uçuş yapamıyor. Bu nedenle, olayla ilgili inceleme başlatıldı, pilotun ifadesine başvuruldu. Pilotun bilerek veya bilmeyerek, kendisine verilen direktifin dışına çıkıp çıkıp çıkmadığı araştırılıyor.

VALİ TOPACA’NIN AÇIKLAMASI

Ankara Valisi Ercan Topaca, olayın ardından Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F-16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAI Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır."

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