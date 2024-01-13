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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Dragovic teklifi! - Beşiktaş Haberleri

        İşte Beşiktaş'ın Dragovic teklifi!

        Devre arasında ilk olarak Jonas Svensson ile kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:16
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        İşte Dragovic teklifi!
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        Beşiktaş, Avusturyalı stoper Aleksandar Dragovic için çalışmalarına hız verdi.

        Sırp haber sitesi Mozzart Sport'ta yayımlanan habere göre Beşiktaş, Aleksandar Dragovic için girişimlerini sürdürüyor.

        Siyah-beyazlıların sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki savunmacı için Kızılyıldız'a 700 bin euro, Dragovic'e ise senelik 1.2 milyon euro önerdiği; Dragovic'in teklifi 1.5 milyon euro seviyelerine çekmek istediği öğrenildi...

        Kariyerinde Austria Wien, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen, Leicester City ve son olarak Kızılyıldız'ın formalarını giyen 32 yaşında ve 1.86 boyundaki Sırp asıllı Avusturyalı stoper, kulüp düzeyinde bugüne dek 577 resmi maça çıkarken 20 gol atıp 13 de asist üretti.

        Mart ayında 33 yaşına girecek olan Dragovic, Avusturya Milli Takımı'yla da 100 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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