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İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

Beşiktaş, Milan'ın 29 yaşındaki Hırvat sol kanadı Ante Rebic için kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin önceliği ise oyuncuyu bonservisiyle satmak. Kartal, başarılı futbolcu için ısrarını sürdürüyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    Şenol Güneş yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    Şenol Güneş yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için harekete geçti. 
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yaptı.
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir.

     
  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

    Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. 
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  • İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif...

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