İşte Beşiktaş'ın transfer planı

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde B36 Torshavn ile eşleşen Beşiktaş transfer için planını yaptı. Siyah-beyazlı kulüpte, Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan Domagoj Vida'nın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...