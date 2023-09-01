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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? - Futbol Haberleri

        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcilerimizin yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu. İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 12:22 Güncelleme: 01.09.2023 - 12:22
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

        2

        Beşiktaş, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek eşleşmenin galibi oldu. Fenerbahçe, evinde 5-1 yendiği Hollanda'nın Twente takımını deplasmanda da 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.

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        Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Bugün Monaco'da gerçekleşecek kura çekimi ile temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.

        4

        TURNUVA FORMATI

        Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.

        5

        Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

        6

        Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak. UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları şu şekilde...

        7

        İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER VE TORBALAR

        1. TORBA

        Fenerbahçe

        8

        Frankfurt

        9

        Dinamo Zagreb

        10

        Club Brugge

        11

        AZ

        12

        Gent

        13

        Lille

        14

        Ferençvaroş

        15

        2. TORBA

        PAOK

        16

        Slovan Bratislava

        17

        Maccabi Tel Aviv

        18

        Viktoria Plzen

        19

        Aston Villa

        20

        Ludogorets

        21

        Fiorentina

        22

        Bodo/Glimt

        23

        3. TORBA

        Beşiktaş

        24

        Genk

        25

        Zorya Luhansk

        26

        Astana

        27

        HJK Helsinki

        28

        Legia Varşova

        29

        Spartak Trnava

        30

        Ljubljana

        31

        4. TORBA

        Zrinjski

        32

        Klaksvik

        33

        Aberdeen

        34

        Cukaricki

        35

        Lugano

        36

        Breidablik

        37

        Nordsjaelland

        38

        Ballkani

        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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