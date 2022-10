İşte beslenme çantasında olması gerekenler

Okulların açılmasının ardından salgınların başlaması ve havaların soğuması sağlıklı beslenmenin önemini artırıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin okul döneminde çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek özellikle c vitamini, probiyotik ve omega3 içeren gıdaların her gün tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

C VİTAMİNİ, PROBİYOTİK, OMAGA3

Bağışıklık hücrelerinin enfeksiyonlara karşı savaşabilmesi için c vitaminine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Dr. Şirin Seçkin "Nar ve ekşi, asitli narenciye meyveleri ile taze patates, kara ve kırmızı lahana, kırmızı biber gibi sebzelerde c vitamini oranı çok yüksek" dedi. Probiyotiklerin zararlı olan bakterileri engelleyerek bağışıklığa destek olduğunu belirten Dr. Seçkin "Probiyotik bakımından zengin olan ev yapımı yoğurt, sirke, turşu gibi gıdaların da günlük olarak tüketilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Omaga3'ün vücudun kendini tamir edebilmesine destek olduğunu ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Omaga3 ve d vitamininin muhakkak her gün alınması gerekiyor" dedi.

İDEAL BESLENME ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Çocuklara kahvaltı ve beslenme çantası hazırlarken çeşitlendirmeye önem verilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin "Her gün aynı beslenme çantasını açan çocuk sıkılıyor ve yemek istemiyor. Protein, sebze, meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı gıdalarla çeşitlendirerek dengeli bir menü hazırlamak gerek" şeklinde konuştu. Karbonhidrat olarak az miktarda ev yapımı kek ile tahıllı etmek konulabileceğini ifade eden Dr. Şirin Seçkin "Beslenme çantasında kesinlikle olmaması gerekenler ise paketli hazır yiyecek ve içecekler" uyarısında bulundu.