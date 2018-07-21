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Takımın en hazır isimleri arasında. Kendisine yapılan eleştirilere katılmıyorum. Mümkün olduğunca iki yönlü oynamaya çalışan, tecrübeli bir futbolcu. Kimse benden onu bir kenara atmamı beklemesin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.