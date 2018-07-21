Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi pazartesi günü belli olacak ancak transferde yeni bir gelişme yaşanmış değil. Teknik direktör Phillip Cocu hazırlıkarını eldeki malzemeye göre yapıyor.
Sabah'ın haberine göre; Hollandalı teknik adam, ilk tur için planlarını Giuliano üzerine kurmuş durumda. İlk ön elemede ileri üçlüyü Giuliano, Aatif ve Dirar'dan kurmayı planlıyor.
Aatif ve Dirar topu Giuliano'ya getirecek, Brezilyalı ile sonuca gitmeye çalışılacak. Cocu'nun Giuliano için, "Oyun merkezimiz olacak. Hem orta saha hem golcü özelliği olmasını avantaja çevirmeye çalışacağız" dediği öğrenildi.
Hollandalı çalıştırıcı, transferlerin gerçekleşmemesi nedeniyle 4-6-0 sistemiyle ön eleme maçlarına çıkacak. Soldado'nun sakatlığı ve takımdaki golcü sıkıntısı nedeniyle Aatif, Dirar, Giuliano üçlüsünün alternatifi Alper Potuk olacak.
TOPAL COCU'NUN AS KADROSUNDA
Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Phillip Cocu'nun büyük takdirini kazandı. Geçmiş dönemde aldığı eleştirilere rağmen tüm hocalar tarafından oynatılan milli yıldız, Hollandalı teknik adamın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
İlk olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hedefleyen Cocu, Mehmet Topal'ı as kadroya yazdı. Lozan maçı sonrası 32 yaşındaki oyuncusundan övgüyle bahseden Hollandalı çalıştırıcının, "Profesyonelliğiyle herkese örnek bir oyuncu.
Takımın en hazır isimleri arasında. Kendisine yapılan eleştirilere katılmıyorum. Mümkün olduğunca iki yönlü oynamaya çalışan, tecrübeli bir futbolcu. Kimse benden onu bir kenara atmamı beklemesin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
10 SANİYE KURALI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, topu kaybettikleri anda 10 saniyede geri kazanma konusuna çok önem veriyor.
Antrenmanlarda topu kaybettikleri hücum bölgesinde geri alabilmek için özel çalışmalar yapan Hollandalı çalıştırıcı "Şayet topu kaybettiğimiz bölgede kazanabilirsek en ideali olur. Ancak bunu maksimum 10 saniye içerisinde yapmalıyız. Aksi durumda kademeli olarak savunmaya yerleşmeliyiz. Sürekli önde basmaya çalışırsak, takım savunması zarar görür" diyerek oyuncularını da uyarıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.