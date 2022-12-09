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Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

Kadınların birçoğu belli bir yaştan sonra saç dökülmesi ile karşı karşıya kalıyor. Son yıllarda bu sayı giderek artış gösteriyor. Saçlara uygulanan bakım her saç tipine göre farklılık gösterir ve biraz da deneme yanılma yönetimidir aslında. Vereceğimiz tüyolar sayesinde saçınızda belirgin bir değişim yakalayabilirsiniz.

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  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    Uzmanlara göre saçlarınız dökülmemesini ve gürleşmesini istiyorsanız en önemli unsur rutini basit tutmak. Ayrıca saç yapımınız ince telli ise kalın telli olması gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece saç köklerinizi daha fazlagüçlendirebilirsiniz.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENİN

    Trikolog Michelle Blasisure'a göre sağlıklı bir saç yapısına sahip olmak için diyetinize yağ eklemelisiniz. Tabi söz konusu bahsedilen yağ türleri zararlı olanlar değil.

    Blaisure, "Genetik, saç dokusunu ve kıvrılmasını belirlerken, beslenmemiz genlerin nasıl ifade edilebileceği konusunda önemli bir rol oynuyor. Bol miktarda kaliteli protein ve zeytinyağı ve omega-3'ler gibi iyi yağlar aldığınızdan emin olun" diyor.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    Yani daha güçlü saçlara kavuşmak için balık tüketebilir veya kuruyemiş, avokado, zeytinyağı gibi bitkisel yağlardan faydalanabilirsiniz. Eğer doğrudan hızlı etki etmesini isterseniz, omega-3 takviye yağları kullanabilir ya da saça uygulanan özel saç yağ serumlarını deneyebilirsiniz.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    HER ÜRÜNÜ KULLAMAYIN

    Her saç tipi kendine göre ürünleri tercih etmelidir. Saç stilisti Jenny Balding, ince telli saç yapısına sahip olan insanların, dolgun görünüm kazanmaları için uygulayabilecekleri ipuçlarını paylaştı. Öncelikle hacim kazandırıcı şampuan ve saç kremleri tercih edilmeli ancak tercih edilen ürünlerinin saçı yıpratmaması için kimyasal maddelerden (slikon) uzak olması gerekiyor.

    Ayrıca banyo yaparken uygulayacağınız şampuanı sadece saçınızın üst kısımlarına sürmek yeterli olacaktır. Akan suyla beraber şampuan uçlara da yeteri kadar gelir, böylece saç uçları kimyasal maddelere fazla temas etmemiş olur.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    AŞIRI DUŞ ALMAKTAN KAÇININ

    Saçlarınızı sürekli yıkamanız çinko salımını azaltır. Saç stilisti Lucy Flora'ya göre müşterilerinin ilk hatası saçlarını her gün yıkaması. Saç derisinin salgıladığı doğal yağ, saç diplerini güçlendirir. Saçlarınızı birkaç günde bir yıkamanız yeterli olacaktır.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    SAÇ DERİNİZE GEREKLİ ÖNLEMİ VERİN

    "Kökü sende uzar" sözü doğrudur. Saçlarınızı besleyen derinizin sağlığı saçlarınızdan daha önemlidir, çünkü saçınızı güçlendirenn temel etken derinizdir.

    Çok fazla şampuan uygulamak veya sert temizleyiciler kullanmak derinize zarar verebilir. Ayrıca kimyasal madde içeren şampuanların içerisinde bulunan slikon yapılar saç derinizi tıkayabilir.

    Bu nedenle kullandığınız ürünlere dikkat etmekte fayda var. Stilist Linda de Zeeuw, kan akışını artırmak için saçınızı haftada üç defadan fazla yıkamamanızı ve düzenli olarak saç derinize masaj yapmanızı tavisye ediyor.
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    SAÇ TİPİNİZİ BULUN

    Bazı insanlar aslında dalgalı veya kıvırcık saçlıyken, yanlış ürünler kullandıkları için veya saçlarınızı çok fazla taradıklarından dolayı saç tiplerini düz sanarlar. Ayrıca saçlarının istedikleri gibi durmadıkğı için gür olmadığını söyler.

    Bunun nedeni ise aslında saçınızın dalgalı veya kıvırcık olmasıdır. Peki, kıvırcık veysa dalgalı saçlı olduğunuzu nasıl anlarsınız?
  • İşte daha dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın sırrı! Dolgun ve uzun saçlara sahip olmanın anahtarı bu yöntemde!

    Eğer saçlarınızı kurutup taradıktan sonra şekil almıyor ve ne düz ne dalgalı, yani kabarık duruyorsa saçınız aslında kıvırcık veya dalgalıdır. Bunu anlayabilmek için banyodan sonra saçınıza şekil veren kremlerden uygulayın ve sadece bir kez tarayın, mümkünse çok fazla kurutmadan kendiliğinden kurumasını bekleyin. Eğer doğal bukleler oluşuyorsa aslında kıvırcık ya da dalgalı saça sahip olabilirsiniz.

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