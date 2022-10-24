Ele avuca sığmayan konsol önceden yüklenmiş 5 oyunla müşteriye teslim ediliyor. Ayrıca kullanıcılar bir MicroUSB kablosu kullanarak içerisine daha fazla oyun ekleyebiliyor.

Oyun konsolunun üzerinde 4 yönlü bir D-Pad ve 2 adet eylem düğmesi var. Küçük oyun konsolunda 2 saat boyunca aralıksız olarak oyun oynayabiliyorsunuz. Oyun konsolu 40 mAh pil ile çalışıyor.