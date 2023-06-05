Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın en pahalı dondurması Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!

Japonya'da üretilen "Beyaz Gece" isimli dondurma, dünyanın en pahalı dondurmadı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dondurmanın bir porsiyonluk fiyatı dudak uçuklatıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • İşte, dünyanın en pahalı dondurması fiyatı dudak uçuklatıyor! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi...

    Bir Japon gıda firması tarafından üretilen "Beyaz Gece" adlı dondurma, dünyanın en pahalı dondurması olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dondurmanın bir porsiyonu 6 bin 380 dolar (880 bin yen).
  • İşte, dünyanın en pahalı dondurması fiyatı dudak uçuklatıyor! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi...

    BİR PORSİYONU 6 BİN 380 DOLAR

    Japonca ismi "Byakuya" olan dondurmayı bu kadar özel kılan şey ise kullanılan malzemeler. Dondurmanın içerisinde yenilebilir gerçek altın yaprak bulunuyor. İtalya'nın Alba kentinden üretilen beyaz trüfle yapılan dondurma oldukça zahmetli. İtaya'da sadece trüf tek başına kilo fiyatı 14 bin 500 dolara satılıyor.
  • İşte, dünyanın en pahalı dondurması fiyatı dudak uçuklatıyor! Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi...

    REÇETE 1,5 YILDA TAMAMLANDI

    Dondurmanın üzerine altın yaprağı yanı sıra, iki tür peynir ve "Sakekasu" bulunuyor. "Cellato" adı verilen Japon marka istedikleri tadı elde edebilmek için 1,5 yıl boyunca çok sayıda deneme yaptıklarını açıkladı. El yapımı dondurma kaşıkla beraber satılıyor ve üzerine trüf mantarı dökülüp yumuşatılarak servis ediliyor.

instagram

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.