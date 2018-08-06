Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye’de bal üretimi 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,2 oranında artarak 114 bin 471 tona yükseldi

Verilere göre Türkiye’de arıcılık yapan işletme sayısı bir önceki yıla göre yüzde bir oranında azalarak 83 bin 210’a geriledi. Kovan sayısı ise yüzde 1,15 oranında artarak 7 milyon 991 bin 72’ye, bal mumu üretimi ise yüzde 1 oranında artarak 4 bin 488 tona yükseldi.

EN BALLI İLLER

Türkiye’nin en ballı illeri ise Ordu, Muğla ve Adana oldu. Ordu 16 bin 799 ton bal üretimi ile ilk sırada yer alırken, Ordu’yu 15 bin 867 ton ile Muğla ve 10 bin 729 ton ile Adana takip etti. En az bal üretimi yapan iller ise 28 ton ile Kilis, 91 ton ile Nevşehir ve 107 ton ile Kırşehir oldu.



İŞTE İLLERE GÖRE BAL TÜKETİM MİKTARLARI

"Ordu 16 bin 799, Muğla 15 bin 867, Adana 10 bin 729, Aydın 4 bin 357, Mersin 3 bin 864, Sivas 3 bin 715, Balıkesir 3 bin 261, İzmir 2 bin 836, Antalya 2 bin 475, Van bin 928, Şanlıurfa bin 876, Bitlis bin 792, Siirt bin 786, Trabzon bin 770, Çanakkale bin 539, Hakkari bin 507, Kahramanmaraş bin 386, Rize bin 368, Diyarbakır bin 312, Erzurum bin 289, Erzincan bin 282, Kars bin 278, Giresun bin 226, Artvin bin 73, Bingöl bin 29, Konya bin 24, Hatay bin 15, Samsun bin 6, Manisa 982, Bursa 980, Malatya 950, Denizli 946, Adıyaman 926, Edirne 867, İstanbul 808, Tunceli 762, Afyonkarahisar 750, Osmaniye 740, Gümüşhane 711, Çankırı 705, Kırklareli 704, Elazığ 682, Burdur 677, Tekirdağ 637, Sakarya 635, Muş 629, Ankara 628, Kocaeli 614, Tokat 548, Kayseri 516, Şırnak 504, Niğde 500, Karaman 497, Düzce 481, Kastamonu 454, Çorum 438, Zonguldak 332, Yalova 312, Mardin 292, Yozgat 290, Amasya 288, Isparta 264, Bayburt 244, Bartın 236, Kütahya 221, Sinop 218, Aksaray 204, Ağrı 182, Ardahan 179, Karabük 170, Iğdır 169, Batman 162, Bolu 160, Bilecik 145, Eskişehir 139, Gaziantep 130, Kırıkkale 128, Uşak 117, Kırşehir 107, Nevşehir 91, Kilis 28 ton".

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