Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a yenilerek bu sezon aldığı kötü sonuçlara bir yenisini ekleyen Fenerbahçe'de tek hedef Bursaspor'u deplasmanda yenerek kara bulutları biraz olsun dağıtmak.

"BİZİ ZORLU BİR ATMOSFER BEKLİYOR"

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal futbolcuları ile yaptığı toplantıda Bursa karşısında kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını belirterek "Ümraniye maçını tamamen unutup bu maça odaklanmalıyız. Bizi dişli bir rakip ve oldukça zorlu bir atmosfer bekliyor. Bursa iç sahada, özellikle de büyük takımlara karşı taraftarının desteğiyle zorluk çıkarabiliyor. Kazanmamız halinde bizim için dönüm noktası olacak bir galibiyet olabilir. Bu nedenle aklınızdaki tüm negatif düşünceleri bir kenara bırakıp bu maça konsantre olun. En iyi sonucu almamız gerekiyor. Başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bursaspor karşısındaki 11'i de belirledi. Kalede Volkan Demirel'e görev verecek olan Yanal'ın, savunmada ise Şener Özbayraklı, Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım dörtlüsüne şans vereceği öğrenildi. Orta alanı Jailson, Mehmet Topal ve Mehmet Ekici'den kurması beklenen Yanal'ın kanatlarda Nabil Dirar ve Andre Ayew'e, forvette ise Michael Frey ya da Roberto Soldado'ya şans vermesi bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Volkan Demirel

Şener Özbayraklı

Sadık Çiftpınar

Martin Skrtel

Hasan Ali Kaldırım

Jailson

Mehmet Topal

Nabil Dirar

Mehmet Ekici

Andre Ayew

Michael Frey (Roberto Soldado)