İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA kadroları!

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listeler belli oldu. Fenerbahçe kadrosuna; Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı eklerken, Galatasaray ise Luyindama, Marcao ve Diagne'yi kadroya aldı.