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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi!

        Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:24
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        İşte derbinin VAR hakemi!
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        Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı, yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç'in yapacağı belirtildi. Müsabakanın dördüncü hakeminin ise Mehmet Türkmen olacağı aktarıldı.

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