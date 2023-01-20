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İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

Süper Lig lideri Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde yapılacak takviyelere çevrildi. Kadrosuna stoper ve forvet takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılığın yaşanması da gündemde. İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair son detaylar...

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  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Lider Galatasaray devre arası transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar ocak ayında stoper ve santrfor bölgesinde takviye yapmak istiyor. 
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Galatasaray'ın bu yaz renklerine bağladığı Mathias Ross sakatlıktan dönerken 22 yaşındaki oyuncunun sakatlık öncesi dönemi de beklentileri karşılamadı.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Transfer sürecinde Florya'da hakkında olumsuz görüşler de bulunan Ross yetersiz bulundu.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Savunmada Ross dışında Metehan Baltacı ve Emin Bayram gibi genç alternatifleri bulunan Galatasaray'da iki oyuncudan birinin kiralık gönderilerek buraya takviye planladığı öğrenildi.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Okan Buruk, yetkililerle yaptığı görüşmelerde atletik özellikleriyle ön plana çıkan, önde savunma kurgusuna aşina ve hamleli bir stoper istediğini belirtti.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Bu doğrultuda stoper arayışlarına başlayan Galatasaray'da Mehmet Yeşil ise şimdilik gündeme gelmedi. 
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    DEMBELE HER GÜN UZAKLAŞIYOR

    Okan Buruk'un takviye istediği diğer bir bölge ise santrfor... Icardi ve Gomis'ten memnun olan başarılı çalıştırıcı topla hareketli olabilen bir santrfor eksikliği yaşadıklarını belirtti.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Haris Seferovic'in performansını yetersiz bulan Galatasaray, tecrübeli golcüyle yollarını ayırmayı planlarken santrfor için de çalışmalara başladı.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Bu noktada gündeme gelen isimlerden olan Moussa Dembele transferi ise Galatasaray'dan her geçen gün uzaklaşıyor.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Lyon'la olan sözleşmesinin bitimine altı ay kalan Moussa Dembele, Lyon'da istenmeyen adam ilan edildi.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Lyon taraftarı, Strasbourg maçında Toko-Ekambi'yle birlikte Dembele'ye 'Defolun' pankartları açarken Dembele de ocak ayında ayrılığı düşünmeye başladı.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Lyon'dan yıllık 2,5 milyon Euro kazanan 26 yaşındaki santrfor Galatasaray'dan ise 3,5 milyon Euro'luk net yıllık ücret talep etti.
  • İşte Galatasaray'ın transfer gündemi

    Premier Lig'den de talipleri bulunan Dembele'yi, ocak değil de gelecek sezon planlamasında düşünen Galatasaray ise 3,5 milyon Euro'luk talep karşısında bu transferde beklemeye geçti.

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