Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! Fatih Terim’in planı forvet hattına bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak. Bu plan sonrasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ile temas kuruldu. Cimbom, Aboubakar için de devreye girdi!
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FATİH TERİM ONAYI VERDİ İDDİASI!
Transferin bitimine kısa bir süre kala yabancı golcü için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir de yerli golcü hazırlığında olduğu öne sürüldü. Vatan'ın haberine göre sarı-kırmızılı idareciler İmparator’un da talebiyle Mustafa Pektemek için nabız yokluyor.
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Beşiktaş ile kontratının son yılına giren oyuncu yıllık 1.7 milyon Euro kazanırken G.Saray da önce Beşiktaş ile temas kurdu. Siyah-beyazlı kulüpten gelen “Görüşebilirsiniz” yanıtı sonrasında Aslan, Mustafa Pektemek ile de pazarlıklara başlayacak.
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Kolombiya basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Kolombiyalı stoper Cristian Zapata ile anlaşma sağladı! Kariyerine ülkesi ekiplerinden Deportivo Cali'de başlayan 31 yaşındaki savunmacı, 2005 yılında Udinese'ye transfer olmuştu.
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2011 yılıdna 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olan Zapata, 2012-13 yılında kiralandığı Milan'a 2013 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Kariyeirnde 266 Serie A maçına çıkan tecrübeli savunmacı, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 9 da asist yaptı.
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BİR BAKIŞTA CRISTIAN ZAPATA
Tam adı: Cristián Eduardo Zapata Valencia
Doğum tarihi: 30 Eylül 1986
Uyruğu: Kolombiya
Mevki: Stoper
Ayak: Sağ
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2019
Güncel piyasa değeri: 2,5 milyon Euro
Milli takım performansı: 56 maç 2 gol
Son sezon performansı: 20 maç
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FRANSA'DAN MODESTE HABERİ: "BİTMEYE YAKIN"
Çin Süper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'la olan sözleşmesini fesheden Anthony Modeste'de sona doğru! Fransa'dan Mercato'nun haberine göre yıldız futbolcu Galatasaray'a transfer olmak üzere! Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'e transferinden sonra golcü arayışlarını sıklaştıran Galatasaray ile Fransız oyuncu arasındaki görüşmelerin bitme noktasına geldiği kaydedildi.
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TERİM'İN MODESTE RAPORU ORTAYA ÇIKTI!
Sabah'ın haberine göre Anthony Modeste'nin 15 gün önce Galatasaray'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Gomis'in satılma ihtimali üzerine Modeste'nin maç kasetlerini izlemeye başlayan teknik heyet, "Gomis'ten daha az gol atar ama daha çok takıma fayda sağlar" görüşünde birleşti.
Bunun ardından Fatih Terim son kararını verip, "Modeste" dedi. Terim'in raporu üzerine Niasse için daha önce Everton'la temas kuran yönetim, önceliği Fransız futbolcuya verdi.
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İNGİLİZLER, CAHILL'İ YAZDI!
Transfere durgun başlayan Emre Akbaba transferiyle harekete geçen Galatasaray'la ilgili bir iddia daha geldi. İspanya'da yayın yapan Vavel'in İngiltere muhabiri Gary Cahill'in, Galatasaray'a transfer olabileceğini öne sürdü.
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Chelsea'nin direktörü Marina Granovskaia ile Galatasaray'ın dün görüşmelerde bulunduğu kaydedilen haberlerin devamında bugün başka bir idddiada bulunuldu. Premier Lig'de Newcastle United'la deplasmanda dkarşı karşıya gelen Chelsea'de maç kadrosunda bulunmayan Cahill'in, Galatasaray'la transfer görüşmeleri yaptığı için kadroya alınmadığı kaydedildi.
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ESPN muhabiri Sarri'nin Garry Cahill'e, 'Benim takımımda bir stoper 20 günlük idmanla takıma giremez. Belki forvetler tamam ama stoper olmaz. Daha hazır olmalı" dediğini kaydetti. Mirror'ın haberine göre ise transfer görüşmelerini bizzat Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yürütüyor. Mirror muhabiri "Galatasaray başkanı bizzat görüşmeleri üstlenmiş durumda. Gary'yi İstanbul'a götürmeye kararlı" iddiasını ortaya attı.
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Cahill, Sarri'nin menajerliğe gelmesiyle gözden düşmüştü. İngiliz oyuncunun Chelsea'yle 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla 27 lig maçına çıkan Cahill, takıma gol ve asist sağlayamadı.
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ABOUBAKAR BOMBASI!
Golcü konusunda da girişimlerine devam eden Galatasaray'ın transfer listesine Vincent Aboubakar da girdi. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Porto'nun 26 yaşındaki forvetini kiralamak için çalışma içine girerken, Portekiz ekibinin bu teklife nasıl bir cevap vereceği bilinmiyor.
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Portekizliler daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen Aboubakar'ı kiralamaya soğuk bakmıştı. Ancak Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ı biraz olsun avantajlı duruma getirdi.
Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu forvetin kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euroyu gözden çıkarırken, futbolcuya da 1 sene için 3 milyon euro önerilecek. Galatasaray'ın öncelikli gündeminde şu anda Modeste ve Niasse bulunuyor.
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NDIAYE BUGÜN TÜRK TELEKOM STADI'NDA
Galatasaray’ın Ndiaye hasreti bitiyor... Sarı-Kırmızılılar’ın hem Stoke City hem de kendisiyle anlaştığı Senegalli futbolcu, 1 haftalık ‘geldi geliyor’ denirken, bavullarını topladı ve yola çıkıyor.
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Fanatik'te yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir aksilik çıkmazsa bugün İstanbul’da olacak ve Türk Telekom Stadı’nda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarla buluşacak. Mücadeleyi tribünden izlemesi beklenen Ndiaye, yarın Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takıma katılarak hazırlıklara başlayacak.
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SAVUNMAYA İKİLİ TAKVİYE!
Transfer döneminin bitmesine sayılı gün kala Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Emre Akbaba'dan sonra Badou Ndiaye ile de anlaşıldığını açıklayan Aslan'da, Modeste de an meselesi. Sarı kırmızılı ekipte gözler şimdi stoper, sol bek ve ikinci bir forvet takviyesinde.
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Milliyet'in haberine göre; Modeste ile de resmi imzaların atılması sonrasında kadrodaki yabancı sayısı 13'e yükselecek Galatasaray, son yabancı hakkını da ikinci forvet trasnferinde kullanmayı amaçlıyor. Welbeck, Origi, Niasse isimlerinden bir tanesini kadroya katarak yabancı transferini sonlandırmak isteyen Aslan, stoper ve sol bek takviyelerini ise yerli oyunculardan yapmayı planlıyor.
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Galatasaray'ın stoper transferinde bir numaralı hedefi bonservisi elinde bulunan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Taşçı. Geçtiğimiz sezon Spartak Moskova forması ile 22 maça çıkan Serdar'ın ismi daha önce Başakşehir ve Trabzonspor ile de anılmıştı.
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Serdar Taşçı'nın da Şampiyonlar Ligi gerekçesiyle Galatasaray transferine oldukça sıcak baktığı belirtiliyor. Lionel Carole'ün satışı sonrası sol bekte alternatif sayısı azalan sarı kırmızılı ekip, Nagatomo'nun arkasına Akhisarspor'dan Ömer Bayram'ı almak istiyor.
Akhisarspor yönetimi ile 500 bin Euro karşılığında el sıkışan Galatasaray, oyuncuya imza attırmaya oldukça yakın. Ömer Bayram'ın eski takım arkadaşı Muğdat Çelik gibi senelik 2 milyon TL'lik kontrata imza atması bekleniyor. Fatih Terim'in Ömer Bayram'ı ısrarla istediği de gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor forması ile 36 maça çıkan Ömer Bayram, 1 gol 4 asist katkısında bulunmuştu.
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