Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri! Fatih Terim’in planı forvet hattına bir yabancı bir de yerli takviyesi yapmak. Bu plan sonrasında Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek ile temas kuruldu. Cimbom, Aboubakar için de devreye girdi!