Geleceğin Mozart'ı 13 yaşındaki Ali İnsan, sergilediği canlı performansıyla adeta büyüledi. Katıldığı bir yarışmada birinciliği hak eden ve Mozart ödülüne sahip olan İnsan, Habertürk ekranlarında 'Şifa istemem balımdan', 'Deriko kaşlar kara' isimli parçaları Habertürk izleyenleri için keman eşliğinde seslendirdi.

Tüyleri diken diken eden sese ve müthiş keman çalma yeteneğine sahip olan İnsan, "Müzik kariyerim açısından başarılı olmak istiyorum Okulda da başarılı olmak istiyorum. İyi bir mesleğim olsun istiyorum." dedi.

6 yıldır keman eğitimi alan İnsan örnek aldığı sanatçılara dair ise, "Klasik müzikte dünyaca ünlü David Garrett ve Türk müziklerinde de Türk sanatçılarını örnek alıyorum." dedi.

İnsan sergilediği performans ile büyük beğeni topladı.

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