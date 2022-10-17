Gucci’nin yeni saati 25H’in yeni kampanya yüzü Jessica Chastain oldu. Bu kampanya ile Gucci markasıyla ilişkisini güçlendiren Chastian Haziran ayında markanın üçüncü Hortus Deliciarum mücevher koleksiyonu için karşısına geçmişti. Mart ayında Akademi Ödülleri’nde “The Eye of Tammy Faye” filminde gösterdiği performans ile “En iyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi olmuştu. Ödülü alırken güzel oyuncu Gucci tercih etmişti.