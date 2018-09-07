Dün akşam saatlerinde Bostancı Sahili'nde denize düşen helikopterin enkaz arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlamıştı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekiplerinin enkaz arama çalışmaları neticesinde helikopterin enkazının bulunduğu yer tespit edildi.

ENKAZIN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Enkazın helikopterden sorumlu Sancak Havacılık tarafından çıkarılacağı öğrenilirken, helikopter enkazının fotoğrafları ortaya çıktı.

Bostancı sahili iskele civarında özel bir helikopter denize düşmüş, helikopterin iş insanı Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenilmişti. Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet özgür çevredeki balıkçılar tarafından yaralı olarak denizden çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Fakat, Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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