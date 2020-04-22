İşte iftar sofrasının ideal tatlısı

Ne çok özledik bu huzurlu, bereketli, sohbetli, paylaşımcı sofraları. Çeşit çeşit özenle hazırlanan yemeklerden oluşan ramazan sofraları gibisi yok tabii. Yeterince hareket edemediğimiz bu günlerde, uzun açlık süresinin ardından hepimiz için yemek tercihlerimiz çok önemli. Yazın başındayız, güzel günler bizi bekliyor. İşin ucunda vermesi hiç kolay olmayan kiloları almak var. İftar sofrasında tatlıdan vazgeçmek de zor. Üstelik tatlı sevenlerin çoğunun ramazan ayında canı daha çok tatlı çekerken... Sofradaki o hazzı dondurmanın hafif ve serinletici etkisiyle yaşamaya ne dersiniz?

Neden dondurma?

Öncelikle şerbetli tatlılarla kıyaslandığında dondurma, süt içeriği, kalorisi ve kan şekerini dengeleyici özelliklerinden dolayı oldukça masumdur. Şerbetli tatlılar, yüksek şeker miktarları nedeniyle kan şekerinde ani yükselme ve ardından ani düşüşlere sebep olabiliyor. Bu ani çıkış - iniş aslında pek istenmeyen, vücudu yoran bir mekanizma. Şerbetli tatlıların kalori miktarının dondurmaya göre daha fazla olduğu da bir gerçek. Bu da karın bölgesinde hızlı yağ artışı demek.

Sofradan hafif kalkın

Ramazan ayında bol bol su içmemiz gerektiği aşikar. Çünkü su tüketiminin azalması bağırsakları etkiliyor. Uzmanlar iftarla sahur arasında yaklaşık 2 litre su içilmesini öneriyor. Ramazan akşamlarında tatlı olarak dondurma tercih etmek, hem tatlı arzumuzu giderir hem de hafifliğiyle midemizi zorlamaz, içmemiz gereken suya yer kalır. “Hafif tatlı” denildiğinde ilk tercihin dondurma olması boşuna değil!

Seçeneği çok, servisi kolay

Dondurma, yaz sıcaklarını hissetmeye başladığımız ramazan akşamlarında serinletici ve canlandırıcı etkisiyle de bir adım öne çıkıyor.

Süt tatlısı olmasının getirdiği hafifliğin yanı sıra dondurma, yemesi en eğlenceli tatlıdır. Bir zamanlama tatlısıdır dondurma. Yerken bir taraftan bu serinletici lezzetin bitmemesini arzularken, öte yandan erimeden bitirmek arasında bir denge kurmayı gerektirir. İster külahta, ister bir kup bardağında, ister kağıt helva arasında… Balkonda külahta, TV karşısında şık bir kupta yenilebilir. Herkesin tercihine göre bir sunum şekli vardır ve servisi de çok kolaydır. Seçeneklerin çeşitliliği ise saymakla bitmez. Zevkinizi gösterme, yaratıcılığınızı konuşturma fırsatını önünüze serer.

Dondurma mutluluk verir, yerken gülümsetir

Şekerli yiyecekler, "mutluluk hormonu" olarak bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetiklediği için kendimizi mutlu hissederiz. Yapılan bilimsel araştırmalar, dondurmanın mutlulukla doğrudan ilişkisini kanıtlıyor. Bunda dondurmanın oluşturduğu ferahlık ve tazelenme hissinin de payı büyük.

Ramazan ayı özel bir ay. Sofralara tatlının en çok yakıştığı zamanlar. İftar sonrası geç saatlerde, tatlı hakkımızı dondurmadan yana kullanarak serinlerken, daha az kalori, daha çok protein ve kalsiyum almak gibi bir seçeneğimiz var. Servis kolaylığı sayesinde meyvelerle süsleyerek vitamin desteği de sağlayabiliriz. Hafifliği ve seçeneklerin çeşitliliği de cabası…

Yani dondurma her açıdan mutluluk kaynağı.

Bu aralar galiba en çok da buna ihtiyacımız var...