Günün fotoğrafı! Yeni doğmuştu! Donmak üzereydi! 0:00 / 0:00

İHA

Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük bölümünde etkisini hissettirirken ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Bu görüntülerden biri bugün Kocaeli'nde objektiflere yansıdı.

YENİ DOĞMUŞ BUZAĞIYA RASTLADI

İHA'da yer alan habere göre Kocaeli'nde bir vatandaş, karlı havalarda yiyecek bulamayan hayvanlara yiyecek götürdüğü sırada, yol kenarında karın içinde yeni doğmuş bir buzağıya rastladı.

KUCAKLAYIP ARACINA GÖTÜRDÜ

Karın içinde donmak üzere olan buzağıyı bulan vatandaş, buzağının donmaması için onu aracına alıp ısınmasına sağladı. Vatandaşın buzağıyı kucaklayıp aracına koyduğu anlar da objektife yansıdı.