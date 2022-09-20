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İphone 14’ün tamir ücreti belli oldu, bir ekran fiyatına telefon alınabiliyor!

Apple, iPhone 14 serisi için tamir ücretlerini duyurdu. Fiyatlar Türkiye’deki ücretlere oranla oldukça yüksek.

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  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Apple’ın 7 Eylül’de gerçekleştirdiği Far Out tanımında İPhone 14 serisi duyurulmuştu. Telefonların fiyatının ülkemizde bu kadar yüksek olması gündem konusu haline geldi.  Şu anda 2022 model İPhone  telefon fiyatları 40 bin TL civarında.
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Son gelişmelerde ise İPhone 14 serisinin sadece ürün olarak değil tamirat işlemelerinin de çok pahalı olacağı gözler önünde.

    Apple Türkiye, resmi sitesinden İPhone 14 serisinin servis ve onarım fiyatlarını duyurdu. Bazı kategorilerde fiyatlar makul kabul edilebilir olsa da birkaç onarım ücreti İPhone harici telefonların fiyatına ulaşmış durumda.
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    İŞTE İPHONE 14 SERİSİNİN SERVİS VE ONARIM ÜCRETLERİ 

    Ekran değişimi

    iPhone 14 – 6.999 TL

    iPhone 14 Plus - 7.999 TL

    iPhone 14 Pro – 7.999 TL

    iPhone 14 Pro Max – 9.999 TL
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Batarya değişimi

    iPhone 14 – 2.119 TL

    iPhone 14 Plus – 2.119 TL

    iPhone 14 Pro – 2.119 TL

    iPhone 14 Pro Max – 2.119 TL

    Arka kamera

    iPhone 14 – 3.999 TL

    iPhone 14 Plus – 3.999 TL

    iPhone 14 Pro – 5.699 TL

    iPhone 14 Pro Max – 5.699 TL
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Arka cam

    iPhone 14 – 3.999 TL

    iPhone 14 Plus – 4.599 TL

    iPhone 14 Pro – 16.699 TL

    iPhone 14 Pro Max – 19.499 TL

    Cihaz değişimi

    iPhone 14 – 20.429 TL

    iPhone 14 Plus – 21.919 TL

    iPhone 14 Pro – 24.999 TL

    iPhone 14 Pro Max – 26.999 TL

     
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    iPhone 14’ÜN ABD’DEKİ TAMİR ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Apple’ın Amerika’daki tamir fiyatları ise Türkiye’ye göre oldukça farklı. İşte iPhone 14 ailesinin ABD’deki onarım fiyatları.
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Model                                         Batarya değişimi                            Ekran                                                                                                       

    iPhone 14                                  99 dolar (1.810 TL)                     279 dolar                                                                                                  (5.100 TL)                                                                                  

    iPhone 14 Plus                          99 dolar (1.810 TL)                      329 dolar                                                                                                   (6.020 TL)

    iPhone 14 Pro                           99 dolar (1.810 TL)                       329 dolar                                                                                                   (6.020 TL)

    iPhone 14 Pro Max                  99 dolar (1.810 TL)                       379 dolar                                                                                                    (6.930 TL)
  • İşte İphone 14’ün tamir ücreti! İphone 14'ün tamir ücreti ne kadar?

    Arka cam                                 Arka kamera                                  Cihaz                                                                                                         değişimi

    169 dolar (3.090 TL)              169 dolar (3.090 TL)                      549 dolar                                                                                                   (10.000 TL)

    199 dolar (3.640 TL)              169 dolar (3.090 TL)                     599 dolar                                                                                                   (10.955 TL)

    499 dolar (9.130 TL)              219 dolar (4.000 TL)                      649 dolar                                                                                                   (11.870 TL)

    549 dolar (10.000 TL)           219 dolar (4.000 TL)                      699 dolar                                                                                                  (12.785 TL)

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