İşte İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar'ı





İş Sanat’ın 23. sezonunun 'Parlayan Yıldızları' belirlendi... İş Sanat'ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konser serisinde yer alacak Ekim ayında yapılan seçmelerin ardından açıklandı.

Buna göre Eren Binici (vurmalı çalgılar), Erkin Can (vurmalı çalgılar), Nergis Boran (şan), Özberk Miraç Sarıgül (gitar), Nilsu Öztaş (obua), Özgür Deniz Akalın (piyano), Adasu Sılay (flüt), Sarp Kudun (trombon), Kağan Berişan (korno), Efe Yaşar (vurmalı çalgılar), Tuna Yeşil (piyano), Sofiko Tchumburidze (keman), Çağla Ulusev (viyola), Şule Berna Kontaş (viyolonsel), Can Saraç (piyano), Alaz İkiz (piyano), Parlayan Yıldızlar konserlerinde sahne almaya hak kazandı.

Defne Turaç

İş Sanat Sanat Yönetmeni Defne Turaç, 2002 yılından bugüne, 100’e yakın genç müzisyene destek veren Parlayan Yıldızlar’ın seçmelerinde bu yıl da yoğun bir taleple karşılaştıklarını, birbirinden yetenekli genç müzisyenlerin içinden bu sezonun yıldızlarını belirlerken zorlandıklarını söyledi. Daha fazla müzisyene destek olmak için konser sayısını artırdıklarını açıklayan Turaç, “Geçen sezonlarda 6 konserde 12 müzisyene yer verirken bu sezon 8 konserlik serimizde 16 genç müzisyene İş Kuleleri salonumuzda konser imkânı sağlayacağız” dedi.

İlki 12 Aralık Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek Parlayan Yıldızlar konserleri, İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından verilen “Meriç Soylu Ödülleri” ile sona erecek.