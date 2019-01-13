Volkan Demirel: Takımdan ayrı kaldığı sürede çalışmalarını bir an olsun bırakmayan tecrübeli eldiven bu özverisinin karşılığını aldı. Kampta iyi bir görüntü çizen kaptan, ayrıca takımda ağabeylik yaparak kampta yoğun bir şekilde arkadaşlarıyla ilgilendi.
Harun Tekin: Volkan Demirel'in gelmesiyle forma rekabetine dahil olan Harun da kampta vites arttırdı. Çalışmalarda büyük bir özveri gösteren başarılı kaleci Volkan ile kıyasıya bir rekabete girecek.
Berke Özer: Çok iyi bir Fenerbahçeli olan Berke Özer özellikle Volkan Demirel'in dönmesiyle daha da iştahlandı. Kampın neşe kaynaklarından biri olan Berke, özellikle genç oyunculara Fenerbahçelilik aşılama konusunda önemli rol üstleniyor.
Roman Neustadter: Sadık'ın transferinden sonra forması risk altına giren Rus oyuncu yine profesyonel bir tavırla çalışmalarını sürdürdü. Sene başından beri sakatlık yaşamayan Roman, çizgisini korudu.
Martin Skrtel: Yılların tecrübesi Skrtel fiziksel anlamda ilerlemiş yaşına rağmen kampın en iyi oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Slovak oyuncu testlerde hep yukarılarda yer aldı.
Hasan Ali Kaldırım: Takımın en iyi profesyonellerinden olan kaptan Hasan Ali Kaldırım, iyi bir kamp dönemi geçirdi. Volkan ve Mehmet Topal ile birlikte takımın liderlerinden olan başarılı sol bek gençlerle de bol bol ilgilendi.
Mauricio Isla: Şilili oyuncu standar bir kamp dönemi geçirdi. Profesyonelliğiyle dikkat çeken Isla, çalışmalarda özverili davrandı.
Diego Reyes: Fiziksel olarak yeterliliği soru işareti olan Meksikalı oyuncu, stoperde yine ilk tercihlerden olmayacak.
Şener Özbayraklı: Şener standart bir kamp dönemi geçirdi. Hakkında çıkan transfer spekülasyonlarından etkilenmemesi ise pozitif yanıydı.
İsmail Köybaşı: Kampın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sık sık şut çalışması yapan İsmail, hazırlık maçında da bulduğu şık golle iyice morallendi. Forma savaşında "Ben de varım" dedi.
Sadık Çiftpınar: Büyük bir mutlulukla geldiği Fenerbahçe'de bu neşesini etrafına da yansıttı. Uyum problemi yaşamayan Sadık, hiç yeni transfer tutukluğu yaşamadı. Fiziksel olarak da iyi bir görüntü çizdi.
Elif Elmas: Elif Elmas kampın en çalışkan isimlerinden biriydi. Ersun Yanal kendisiyle özel olarak ilgilendi ve istediklerini aktardı. Fiziksel olarak gelişim göstermeye devam etti.
Mehmet Topal: Kampta liderlik yapan oyunculardan biriydi. Çalışmalarda da çizgisini korudu.
Jailson: Cezası nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen Brezilyalı, futbola acıktığını kamp süresince gösterdi. Şimdiden Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
Mathieu Valbuena: Fransız oyuncu takımdaki örnek oyunculardan biriydi. Çalışmalarda hep en istekli oyuncular arasında yer aldı. Futbola olan sevgisi özellikle genç oyunculara örnek olacak seviyede.
Mehmet Ekici: Uzun süredir düzenli antrenman yapan Ekici için çok verimli bir kamp dönemi oldu. Fiziksel açıdan üstüne koyan yıldız oyuncu ikinci yarıda Ersun Yanal'ın önemli kozlarından biri olacak.
Alper Potuk: Çok fazla antrenman kaçırdı ve doğal olarak takımın gerisinde kaldı. Kısa vadede forma bulması kolay değil. Açığı kapatması için çok çalışması gerekiyor.
Aatif Chahechoue: Futboldan uzun bir süre ayrı kalan Faslı oyuncu, takımın atmosferine ise olumlu katkı yaptı. Çalışmalarını aksatmadı ve açıklarını kapatmak için büyük çaba gösterdi.
Nabil Dirar: Kampın yıldızı desek sanırım abartmış olmayız. Hem sahada hem saha dışında takıma çok pozitif bir hava kattı. Yanal da kendisinden oldukça memnun.
Ferdi Kadıoğlu: Kampta Ersun Yanal'ın en çok beğendiği isimlerden biriydi. Ferdi ikinci yarıda ilk yarıya oranla daha fazla dakika bulacak.
Islam Slimani: Çalışmalarda istekli, çalışkan fakat psikolojik olarak gol atma problemi devam ediyor. Yanal birçok kez oyuncuyla bu konuda görüştü. Fakat AZ Alkmaar maçında yine kolay bir fırsatı harcaması moralleri bozdu.
Andre Ayew: Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden biri olan Ayew, kampı oldukça iyi geçirdi. Sezon başında kamp yapmayan Ayew'in ikinci yarıda daha etkili olması bekleniyor.
Michael Frey: Fiziksel olarak oldukça iyi durumda olan İsviçreli futbolcu, rakamlarda üst sıralarda yer aldı. Çalışkan tavrını sürdürdü.
Yassine Benzia: Ersun Yanal kamp boyunca temposunu arttırmak için yoğun çaba gösterdi. Ligin ikinci yarısında genç oyuncuyu kazanmak için özel olarak ilgilendi.
Roberto Soldado: Tam bir profesyonel olan Roberto Soldado yaşından ötürü fiziksel olarak çok çok iyi durumda olmasa da çalışmalarını aksatmadı. Ayrıca takım içerisinde tecrübesiyle önemli bir yeri olan Soldado, arkadaşlarıyla iletişimiyle takıma pozitif değer kattı.
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