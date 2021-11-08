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Çaldığı İETT otobüsüyle Taksim'e giden sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Maltepe - Kadıköy arasında sefer yapan, park halindeki İETT otobüsünü çalarak, tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Olayda sanığın, "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ali Volkan Çamur katılmadı. Duruşmada müşteki avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı Dilay Şen Doğan, "Zararımız giderilmedi, uzlaştırma da sağlanmadı. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi

İŞTE İSTENEN CEZA! Son dakika: İETT otobüsünün çalınmasında mütalaa açıklandı! - Haberler
İETT otobüsünü çalmıştı! İşte istenen ceza
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DHA

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ali Volkan Çamur´un (32) 8 Şubat 2021´de Maltepe'de bulunan otobüsün hava valfini açarak otobüse girdiği ve içerisinde bulunan anahtarı alarak aracı çalarak Beyoğlu´na götürdüğü belirtildi.

DHA'nın haberine göre, sanık Çamur´un savunmasında üzerine atılı suçu ikrar ettiği ve acil işi olması dolayısıyla aracı bulunduğu yerden aldığını söylediği mütalaada hatırlatıldı.

Sanığın gece vakti söz konusu otobüsü çaldığı vurgulanan mütalaada söz konusu otobüsün kamu hizmetine tahsis edilen eşya niteliğinde olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu´nda yarı oranında indirim gözeten "Kullanım hırsızlığı" maddesinin uygulanamayacağı ifade edildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada sanık Ali Volkan Çamur´un kamu hizmetine mahsus edilmiş otobüs bulunduğu yerden alarak eylemi gerçekleştirdiğini sabit olduğu kaydedildi. Mütalaada sanık Ali Volkan Çamur´un "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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