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İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

Çocuk sahibi olmak dünyanın en büyük sorumlulukların birisidir. Bu sorumluluk altında bazen yetersiz hissedilebilir. Ancak uzmanlara göre iyi bit ebeveyn olduğunuzu 7 işarette anlamak oldukça kolay.

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  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    1. EĞER ÇOCUĞUNUZ SİZİNLE SORUNLARINI PAYLAŞIYORSA

    Oğlunuz veya kızınız sizinle başarılarını, problemlerini rahatlıkla paylaşabiliyorsa güvenilir olduğunuzu kanıtlamışsınız demektir.

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    2. OKUL NOTLARINA GEREKTİĞİ KADAR ÖNEM VERİYORSANIZ

    Çocuğunuz okulda kötü bir not alıysa size söylemekten çekinebilir. Ancak önemli olan nokta çekinmemesi gerektiğidir. İyi bir ebeveynseniz eğer çocuğunuz size başarıları kadar başarısızlıklarını da rahatlıkla gösterebilmelidir.

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    3. HERKESİN ÖZEL ALANINA SAYGI DUYULUYOR MU?

    Birçok ebeveyn, çocuklarının özel alanını görmezden gelebiliyor. Aile içindeki kuralların aynı olması gerekir ve herkesin kendine ait özel alanı bulunmalıdır.

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    4. ELEŞTİRMEK VE AŞAĞILAMAK ARASINDA İNCE ÇİZGİ VARDIR

    İyi bir ebeveyn sık sık çocuklarını eleştirmez. Çocuğa karşı hitap oldukça önemlidir. Anne ve babanın söylediği şeyler çocuğun küçüklükten beynine işleyebilir. Kullanılan kelimeler dikkatli seçilmelidir.

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    5. HATALARINI KABUL ETMEK

    Her insan hata yapabilir, bir ebeveyn olarak çocuklarının hatalarını doğruyu göstererek kabul etmek oldukça önemlidir. İlerleyen zamanlarda da yüze vurulmaması gerekir.

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    6. ÇOCUKLARINIZ SİZİN GİBİ OLAMAZ

    Her insanın sevdiği ve yaptığı şeyler kendine özgüdür. Bu nedenle çocuklarınızın sizin yaptığınız şeyleri yapmak istememesi oldukça normaldir. 

     
  • İşte, iyi bir ebeveyn olduğunuzu gösteren 7 işaret!

    7. SÖZE GÜVEN

    Çocuklarınıza sürekli olarak şüpheli yaklaşmak onların özgüvenini kırar ve daha çok yalan söylemelerine neden olabilir. Gerçekten sizin yardımızına ihtiyacı olup olmadığını bilmek oldukça önemlidir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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