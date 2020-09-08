"İşte Kadın" kooperatifi kadınların geçim kapısı oldu

AA

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığını da yürüten Büyükçulcu, evlerinde el işi ürünler yapan kadınların emeklerinin hak ettiği değeri bulması için harekete geçti.

Büyükçulcu'nun geçen yıl "İşte Kadın" ismiyle kurduğu kooperatife kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede 225 ev hanımının faaliyetlerine katıldığı kooperatif, kadınlar için önemli bir gelir kapısı haline geldi.

Kadınlar evlerinde ürettikleri hediyelik eşyalar, doğal gül suyu, gül ve lavanta reçeli gibi ürünleri kooperatifin satış noktasında tüketiciye sunma imkanı buluyor.

Girişimci kadınlar bu sayede el emeklerinin karşılığını almanın yanında aile bütçesine katkı sağlayıp, çocuklarına okul harçlığı verebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ailelerinin maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi bazı kızlar da yaptıkları ürünleri kooperatifin yerinde satarak eğitim ihtiyaçlarını gideriyor.

Kooperatifin satış noktasında huzur evinde kalan yaşlı kadınların ürünlerine de yer veriliyor.

- "Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

İşte Kadın Kooperatifi Başkanı Zuhal Büyükçulcu, AA muhabirine, kadınlardan yaptıkları el emeği ürünlerin satışı konusunda sıkıntı yaşadıklarını öğrenince bu sorunu çözmek için kooperatif kurduğunu söyledi.

Kooperatif kafeteryasını 225 kadının yaptığı ürünlerin satış noktası haline getirdiklerini belirten Büyükçulcu, "Kooperatif sayesinde Ispartalı kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlıyor. Hedefimiz 225 olan kadın sayısını 500'e çıkarmak. Kadınlar çok memnun. Böyle bir şeyi hayata geçirmem onları çok mutlu etti. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onların ev ekonomisine destek olmaları, okula giden çocuklarına harçlık verebilmeleri çok güzel." diye konuştu.

Büyükçulcu, il genelindeki 9 kadın kooperatifi ile Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Karınca gibi derneklere üye kadınların ürünlerinin de satışına yardımcı olduklarını kaydetti.

İki ay önce seramik atölyesi kurduklarını anlatan Büyükçulcu, "İnşaat firmaları için seramik üretimi yapıyoruz. Başka kadın kooperatiflerine magnetler yapıyoruz. Fabrikasyon olmayan Isparta'ya özgü doğal gıda ürünlerini tüketiciye ulaştırıyoruz. Çok sayıda hediyelik eşya çeşidinin satışını yapıyoruz." dedi.

Kooperatifte çalışan Seramik Eğitmeni Nergiz Barış da hedeflerinin kentteki kadınlara seramik sanatını öğreterek yaygınlaştırma olduğunu dile getirdi.