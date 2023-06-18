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İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

Napoli'nin başarılı stoperi Kim Min-jae, transferde kararını verdi. Adı uzun süre Manchester United ile anılan Kim Min-Jae'nin tercihini Bayern Münih'ten yana kullandığı belirtildi. İşte detaylar...

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  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae, Serie A'da gösterdiği üstün performansla dikkatli üzerine çekerken yaşadığı şampiyonluğun ardından Avrupa devlerinin de transfer listesine girdi.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    Güney Koreli savunmacı, İtalya Serie A'da dünya futbolunun önemli defans oyuncuları arasından yılın en iyi savunmacısı seçilmişti.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    BAYERN İKNA ETTİ

    Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Alman devi Bayern Münih oyuncunun serbest kalma bedelini kabul ederken, Kim Min-Jae’yi de ikna etti.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    Foot Mercato'nun haberine göre başarılı futbolcunun tercihi Bayern Münih oldu.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    Alman devinden bu transfer için Napoli’ye yaklaşık 60 milyon euroluk ödeme yapması bekleniyor.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

    Haber detayında 26 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'ten yıllık 10 milyon Euro kazanacağı bilgisi de geçildi.
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!
  • İşte Kim Min-Jae'nin yeni takımı ve alacağı ücret!

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