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Haberler Televizyon İşte Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm 3. Tanıtımı yayınlandı!
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Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm 3. tanıtımı yayınlandı

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden üçüncü tanıtım izleyicilerle buluştu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm 3. Tanıtımı yayınlandı!
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Kıvılcım ve Ömer arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başladığı tanıtımda Leman, Ömer’in hayatındaki kadını bulmak için harekete geçiyor. Ünal Ailesi’nin karşısına geçen Leman, “Yuvam kimin yüzünden yıkılıyormuş buldum” diyerek herkesi şoke ederken akıllara “Kıvılcım ve Ömer’in ilişkisi açığa çıkacak mı?” sorusu geliyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 14. Bölüm 3. Tanıtımı;

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Doğa, Fatih’in eve dönmesi için yaptığı konuşmalara rağmen boşanmak istediğini söyledi. Fatih ile aralarındaki fikir ayrılıklarından doğacak çocuklarının etkilenmesini istemeyen Doğa’nın en büyük destekçisi annesi Kıvılcım oldu. Alev, Doğa’dan Nursema’nın evlenmeyeceğini öğrendi ve Umut’a haber verdi. Alev’in yardımıyla Nursema ve Umut’un arasındaki buzlar erimeye başladı. Nursema, Umut’la ilişkisini bozan kişinin de annesi olduğunu öğrendi. Mustafa ve Nilay’ın tekneyi satın almak için tefeciden borç aldığını öğrenen Abdullah ilk kez çok sinirlendi. Abdullah’ın, Mustafa ile yaptığı konuşma baba ve oğulun arasının açılmasına neden oldu. Kalbi kırılan Mustafa, babası ve Fatih’in kendisi hakkında yaptığı konuşmayı da duyduktan sonra aldığı kararla evi terk etti. Nilay’la Fatih’in otelinde kalmaya karar veren Mustafa, Kayhan’ın engeliyle karşılaştı. Bölümde Doğa’nın; Nilay ve Mustafa’ya yardım eli uzatarak onları evinde ağırlaması dikkatleri çekti. Bölümün final sahnesinde ise Ömer, Kıvılcım’la bir araya geldi. Ömer, ölen kardeşi Bekir’in eşi Leman’la evlendirildiğini ve Metehan’ın aslında babası değil amcası olduğunu Kıvılcım’a itiraf etti. Ömer’in açıkladığı büyük sırrının ardından yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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